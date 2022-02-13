أشوفه .!! أشوفه .!! - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ كانت فى السوق فجاءها النبأ بوفاة زوجها فجأة .
عادت تلطم وتصرخ ، ودخلت غرفته وهى تقول ( أشوفه ..
أشوفه ) ، تريد أن تراه لتتأكّد من موته .
نفترض هذا مشهدا دراميا فى قصة تتآمر فيها الزوجة لتتخلص من زوجها فيموت وهى بعيدة عنه .
ليس هذا مهما .
المهم هو قولها فى صراخها ( أشوفه ..
أشوفه ).
2 ـ ( شاف ) كلمة عربية فصحى ، تعنى ( رأى ) بالعين أو بالعقل .
وهى مستعملة كثيرا فى اللهجة المصرية ......
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