أشوفه .!! أشوفه .!! - أحمد صبحى منصور



أشوفه .!! أشوفه .!! - أحمد صبحى منصور
2022/02/13 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ كانت فى السوق فجاءها النبأ بوفاة زوجها فجأة .

عادت تلطم وتصرخ ، ودخلت غرفته وهى تقول ( أشوفه ..

أشوفه ) ، تريد أن تراه لتتأكّد من موته .

نفترض هذا مشهدا دراميا فى قصة تتآمر فيها الزوجة لتتخلص من زوجها فيموت وهى بعيدة عنه .

ليس هذا مهما .

المهم هو قولها فى صراخها ( أشوفه ..

أشوفه ).

2 ـ ( شاف ) كلمة عربية فصحى ، تعنى ( رأى ) بالعين أو بالعقل .

وهى مستعملة كثيرا فى اللهجة المصرية ......

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