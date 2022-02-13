رحلة الى بيت الشناشيل - وليد مهدي

2022/02/13 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وليد_مهدي مع خيوط الشمس شرق البصرة وندى الفجر على ازهار شط العرب تبدأ هذه الحكاية مداها كل العمر ..ووقعها صدى يمتد كاسراب نوارسوهي تغادر سماوات الزمنالى فجر آخر يسمى :اللارجوع ..رحلتي الى بيت الشناشيل نقشت على شغاف القلب ورتلتها صبرا الدموعانشدها كمدا حمام الدوح ..فوق سعفات نخيل البراضعية ..رحلتي الى بيت الشناشيل لا تختلف كثيرا عن شد الرحالالى ......





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