2022/02/13 | 19:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iGBI0n9gPYg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرب من المروحيات القتالية الروسية تحلق فوق الحدود الاوكرانية الروسية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سرب من المروحيات القتالية الروسية تحلق فوق الحدود الاوكرانية الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).