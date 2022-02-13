ليفربول يحقق فوزا صعبا على بيرنلي بهدف وحيد

2022/02/13 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق ليفربول فوزاً صعباً على مستضيفه بيرنلي بهدف وحيد ضمن منافسات الاسبوع 25 من الدوري الانجليزي الممتاز.

هدف اللقاء الوحيد احرزه اللاعب البرازيلي فابيو هينريكي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

ورفع ليفربول رصيده الى 54 نقطة في المركز الثاني،بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 14 في المركز الاخير.

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