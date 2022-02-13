الرئيس الأوكراني سيتحدث إلى بايدن “في الساعات المقبلة”

2022/02/13 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي جو بايدن “في الساعات المقبلة”، كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية ،اليوم الأحد، فيما تتصاعد المخاوف الغربية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال سيرغي نيكيفوروف المسؤول الإعلامي في مكتب الرئيس الأوكراني على فيسبوك “في الساعات المقبلة، سيناقش الرئيس فولوديمير زيلينسكي الوضع الأمني والجهود الدبلوماسية الحالية للتهدئة مع الرئيس الأميركي جو بايدن”.

المصدر: AFP

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