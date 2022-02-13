ما بعد إبعاد زيباري.. لا توافق على مرشح واحد لرئاسة جمهورية العراق وتحول باستراتيجية الاختيار - عاجل

2022/02/13 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

توقع القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الاحد، أن البيت الكردي سيطرح اسمين لرئاسة الجمهورية.

وقال البياتي في حديث لـ(بغداد اليوم )، إنه "يتوقع دخول الحزبين الكرديين بمرشحين اثنين الى البرلمان لغرض تمرير احدهما رئيسا للبلاد"، مبينا أن "زيباري انتهى امره ولن يكون أحد المرشحين وسيرشح شخص آخر من الديمقراطي".

وأوضح أن "ظهور زيباري للترشيح امام مرشح الاتحاد أحدث تدهورا بين الحزبين، وأن ابعاد زيباري لايعني الدخول بمرشح توافقي إلى البرلمان والتوجه سيبقى بمرشحين اثنين على غرار 2018 رغم ان اللقاءات الكردية الكردية الأخيرة اريد بها التوافق على مرشح واحد".

وبين أن "قرار اختيار رئيس الجمهورية معني به البيت الشيعي ايضا فمسالة من الرئيس والتوافق عليه ينعكس بذلك على تكليف المرشح لرئاسة الوزراء".

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