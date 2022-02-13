بالفيديو.. قائد شرطة الديوانية يكشف معلومات خاصة عن ملاحقة قتلة ضابط المخدرات في المحافظة: القاتل منتسب بوزارة الدفاع

2022/02/13 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

كشف قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء محمد الزركاني، اليوم الأحد، عن معلومات مهمة تخص قضية مقتل ضابط خلال مداهمة عصابة للمخدرات.

وقال الزركاني في لقاء خاص مع (بغداد اليوم) أنه "تم قتل احد المجرمين من افراد العصابة وتحديدا المجرم الذي قتل العقيد احمد كامل وهو منتسب بوزارة الدفاع ".

وأضاف ان "المجرم الثاني الهارب اصبح تحت اليد وسنعتقله قريبا".

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