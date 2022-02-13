2022/02/13 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المدير العام لمطار مازندران شمال إيران سعد الله وطن خواه عن افتتاح خط التكسي الطائر شمال إيران.وقال في تصريح صحفي : ستبدأ حوامة بسعة 15 راكبا بتقديم خدمات التكسي الطائر مع افتتاح خط الطيران المخصص لها للتنقل بين ثلاثة مطارات شمال إيران وستنضم لاحقاً طائرة بسعة 11 راكبا لهذا الخط./انتهى3

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