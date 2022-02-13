وزير الصحة : المستشفى الألماني(السلامة) سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة في منطقة الزعفرانية

2022/02/13 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير الصحة وكالة الدكتور هاني موسى العقابي أن المستشفى الألماني(السلامة) سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة في منطقة الزعفرانية .وذكر بيان لوزارة الصحة , ان الوزير اجرى زيارة تفقدية للمستشفى الألماني(السلامة) برفقة مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد اليوم السبت للوقوف على مراحل تجهيزها الأخيرة تمهيدا لافتتاحها خلال الأيام المقبلة.واكد العقابي أن المستشفى سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة ليقدم خدماته لأهالي منطقة الزعفرانية والمناطق المجاورة.ولفت الوزير إلى خطة الوزارة لإكمال جميع المستشفيات قيد التنفيذ في الرصافة وعموم العراق.من جانبه قال مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور محمد جهاد انه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المتخصصة ,وستسهم بشكل كبير في تخفيف الزخم على المستشفيات القريبة"./انتهى2

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