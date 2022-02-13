العراق.. الإعدام لمقدم ومخبر أدينا بـ

2022/02/13 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات بابل، جنوب بغداد، الأحد حكما بالإعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر، على خلفية عملية أمنية استندت إلى معلومات كاذبة، وانتهت بمقتل عشرين شخصا من عائلة واحدة بينهم أطفال.

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