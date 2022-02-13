نائب يتهم الهجرة بتوزيع مواد غذائية “فاسدة” للنازحين ويطالب الحكومة بفتح تحقيق بالأمر 

2022/02/13 | 19:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب شيروان الدوبرداني، اليوم الاحد، أن النازحين منذ 5 أشهر بدون مواد غذائية بعد رفضهم استلامها من قبل وزارة الهجرة بسبب رداءة نوعيتها وفساد أغلبها، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق بهذا الأمر.وقال الدوبرداني في بيان صحفي ورد لوكالة ايرث نيوز إنه “منذ نحو خمسة أشهر والنازحين في المخيمات بدون مواد غذائية، وذلك […]

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