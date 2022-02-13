2022/02/13 | 19:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن الاتحاد الإماراتي، تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا وتعيينه مدرباً لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم.وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أعلن اتحاد الكرة الإماراتي أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا سيكون مديرا فنيا لمنتخب الإمارات حتى نهاية كأس آسيا 2023، ليخلف الهولندي فان مارفيك الذي تمت إقالته من تدريب الأبيض مؤخراً.وتعهد رودولفو أروابارينا المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي لكرة القدم ببذل كل ما بوسعه للوصول بالكرة الإماراتية إلى مركز يليق بها، وذلك عقب تعيينه اليوم الأحد بعد يوم واحد من إقالة بيرت فان مارفي".وقرر الاتحاد الإماراتي أمس السبت إقالة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً: رودولفو أروابارينا مدرباً للمنتخب الإماراتي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً: رودولفو أروابارينا مدرباً للمنتخب الإماراتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).