مدافع الطلبة: المدرب السوري أضاف دافعاً معنوياً كبيراً للأنيق

2022/02/13 | 19:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد مدافع نادي الطلبة زيد تحسين، أن المدرب السوري أنس مخلوف، أضاف دافعاً معنوياً كبيراً لكرة الأنيق.وقال تحسين في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “استعداداتنا جيدة لمواجهة النجف خصوصاً مع وصول المدرب السوري أنس مخلوف، الذي أضاف للفريق دافعاً معنوياً كبيراً للعودة بنقاط المباراة”.وأوضح أن “الخسارة أمام الشرطة ليست نهاية المطاف، تعلمنا […]

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