الولايات المتحدة: لا نستطيع التنبؤ بموعد بدء روسيا “غزوها لأوكرانيا”

2022/02/13 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان ،اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لا تستطيع التنبؤ بموعد بدء روسيا “غزوها لأوكرانيا”، محذرا في الوقت نفسه من أنه قد ينطلق “في أي لحظة”.

وقال ساليفان في حديث لشبكة CNN: “لا نستطيع التنبؤ بيوم محدد بدقة، لكننا نؤكد منذ بعض الوقت أننا الآن في نافذة قد تبدأ فيها روسيا غزوها وحملة عسكرية واسعة النطاق على أوكرانيا بأي يوم، وهذا يشمل الأسبوع القادم، قبل اختتام الألعاب الأولمبية”.

ورجح أن “الغزو الروسي” قد ينطلق بعد الألعاب الأولمبية التي تختتم في 20 فبراير، وأن إدارة الرئيس جو بايدن كذلك لا تزال تعتبر من الممكن أن “تختار روسيا مسارا دبلوماسيا”.

وتابع أن “الطريقة التي تحشد بها روسيا قواتها” عند حدود أوكرانيا تشير بوضوح إلى إمكانية أن تتخذ موسكو “خطوات عسكرية واسعة” ضد أوكرانيا في القريب العاجل، مبديا استعداد واشنطن للرد على ذلك “على نحو حازم وموحد مع الحلفاء والشركاء”.

وقال: “لا أستطيع الجلوس هناك اليوم والتنبؤ بما سيحدث، لكن بإمكاني التأكد من أننا مستعدون”.

وتعهد ساليفان بأن تدافع الولايات المتحدة وحلفاؤها عن أراضي حلف الناتو وتفرض تكاليف على روسيا إذا تدخلت في أوكرانيا وأن “الغرب سيخرج من ذلك أقوى وأكثر عزيمة” مما كان خلال السنوات الـ30 الماضية.

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