شاهد كيف استفاد أهل البصرة من ارتفاع سعر النفط!

2022/02/13 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

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حتى بعد أن اقتربت أسعار النفط من حاجز الـ 95 دولارا للبرميل الواحد، إلى أن أهالي البصرة أغنى مناطق العالم بالنفط لا يزالون يقبعون تحت خط الفقر، ويعانون البطالة والإهمال، وكل ما يحصلون عليه من ثروتهم النفطية، المزيد من الفقر والتلوث البيئي والأمراض الخبيثة.

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