وزير الزراعة يتعهد للشركات التركية بتذليل الصعوبات التي تعيق استثمارها في العراق

2022/02/13 | 19:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعهد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاحد، للشركات التركية بتذليل الصعوبات التي تعيق استثمارها في العراق، فيما لفت الى وجود فرص استثمارية كبيرة في قطاع الدواجن والصناعات التحويلية وتصنيع الاعلاف.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان لوكالة ايرث نيوز، ان “وزير الزراعة عقد اجتماعا مع الشركات التركية بحضور السفير التركي […]

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