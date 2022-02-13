ازمة الكهرباء المستعصية.. وفد عراقي إلى إيران لبحث ملفي الغاز والديون

2022/02/13 | 19:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران ستستمر بتجهيز وزارة الكهرباء بالغاز، ونأمل من تفهم حاجة العراق.

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