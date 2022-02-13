2022/02/13 | 20:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، عزم وفد "رفيع" زيارة إيران لحلّ أزمة تقليص إمدادات الغاز والكهرباء إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح، إنّ "هناك عقودًا حكومية موقعة مع الجانب الإيراني، حيث أنّ التجهيز الفعلي للغاز في هذا الوقت هو ثمانية مليون متر مكعب"، مشيرًا إلى أنّ "التجهيز انحسر بنحو 40 مليون متر مكعب".

وأضاف موسى، أنّ "وفدًا عراقيًا رفيع المستوى سيتوجه إلى إيران لبحث موضوع انحسار الغاز، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بجدولة الديون الواجبة الدفع للجانب الإيراني"، مبينًا أنّ "حجم ديون الغاز إلى إيران يبلغ 1.692 مليار دولار.

اقرأ/ي أيضًا: لماذا لا تستطيع بغداد التخلي عن شراء الغاز الإيراني؟

وأوضح المتحدث، أنّ "الوفد سيمضي إلى إيران لجدولتها بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، للتسديد بمبالغ متساوية خلال ثلاث سنوات"، مشيرًا إلى أنّ "الوفد سيبحث معاودة إطلاقات الغاز، لأن الحاجة ما تزال حاكمة لإدامة العمل في محطات الإنتاج".

وبيّن موسى، أنّ إيران تمد العراق بالكهرباء عبر 4 خطوط بنحو 1200 ميغاواط "لكنها توقفت بالكامل في الصيف الماضي، والآن تبلغ طاقتها 500 ميغاواط فقط"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ "إيران ستستمر بتجهيز وزارة الكهرباء بالغاز، ونأمل منها تفهم حاجة العراق، الذي يعمل على خطة وقود، لكنها الآن غير مكتملة".

وحول الغاز القطري، قال المتحدث، إنّ "مفاوضاتنا مع الجانب القطري لسد النقص الحاصل بالغاز المورد ما تزال مبكرة، وربما الأمر يستغرق سنة أو 15 شهرًا قبل توريده لسد النقص الحاصل بالغاز المورد"، مشيرًا إلى "استمرار الحاجة إلى الغاز الإيراني".

اقرأ/ي أيضًا:

العراقيون يدفعون لـ"المولدات الأهلية" ما يعادل موازنة وزارة الكهرباء بالكامل

لماذا يستهلك العراقيون ما يفوق ضعف حاجة المصريين من الكهرباء؟

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الكهرباء: الغاز القطري لن يغني عن إيران في الوقت الراهن) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الكهرباء: الغاز القطري لن يغني عن إيران في الوقت الراهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).