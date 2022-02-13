2022/02/13 | 20:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UiO5dbA_2X8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | هوشيار زيباري: قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية سياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | هوشيار زيباري: قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).