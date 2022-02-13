2022/02/13 | 20:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب سعودي بـ"جروح بالغة" في هجوم لقطيع من قرود البابون، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطيع من قرود البابون يهاجم سعوديًا.. ويصيبه بجروح بالغة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطيع من قرود البابون يهاجم سعوديًا.. ويصيبه بجروح بالغة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).