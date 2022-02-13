نائب في البرلمان يخاطب رئاسة المجلس لتخفيض راتبه الشهري (وثيقة)

2022/02/13 | 20:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم النائب أمير كامل المعموري، الأحد، طلباً الى رئاسة مجلس النواب، دعا فيه الى تخفيض راتبه الشهري.

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وحصل "ناس" (13 شباط 2022)، على نسخة من الكتاب، وجاء فيه: "يرجى التفضل بالموافقة على تخفيض راتبي الشهري المخصص الى الثلث او الربع او الطريقة القانونية التي ترونها مناسبة للاستقطاع وتبليغ الحسابات، علما نحن لغاية الآن لم نروج أي معاملة لنا تخص الراتب كذلك نتمنى أن يكون هناك إعادة النظر في جميع المصروفات المالية لمجلس النواب العراقي وتم رفع طلب يتضمن المصرفات المالية المطلوب تخفيضها بكتاب رسمي".

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