2022/02/13 | 20:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدّم المحامي الكويتي عبد العزيز

الوعلان، بشكوى ضد مستشفى خاص في محافظة

الفروانية، بتهمة احتفاظهم بجثة طفل

حديث الولادة منذ أكثر من عام، وعدم

دفنه أو إبلاغ والده بوجود الجثة بحجة

نسيانه.

وقال المحامي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى كويتي "ينسى" جثة طفل في ثلاجة الموتى اكثر من سنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفى كويتي "ينسى" جثة طفل في ثلاجة الموتى اكثر من سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).