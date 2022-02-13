الشمري يحذر من ارض رخوة بمساحة 150 الف دونم تهدد امن بغداد

2022/02/13 | 20:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي، الاحد، عن حجم خاصرة رخوة امنيا تهدد امن العاصمة بغداد انطلاقا من ديالى.وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق(20كم شرق بعقوبة) جمال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بزايز كنعان والتي تضم مناطق واسعة غير ممسوكا امنيا تصل مساحتها الى 150 الف دونم تمثل الشريط الزراعي الممتد من ديالى صوب بغداد […]

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