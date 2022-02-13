واشنطن: على العالم أن يستعد لاجتياح أوكرانيا

2022/02/13 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن لدى الولايات المتحدة معلومات حول تخطيط روسي لاجتياح أوكرانيا، داعيا العالم إلى أن يكون على أهبة الاستعداد.وقال سوليفان، "لدينا معلومات حول تخطيط لهجوم على أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "هناك تسارعا في النشاط العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية".وأكد مستشار الرئيس الأميركي أن "الولايات المتحدة لن تمنح روسيا فرصة لشن هجوم "مفاجئ" على أوكرانيا.وأضاف، "يجب أن يستعد العالم لاجتياح روسيا لأوكرانيا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "لا يمكن تحديد اليوم الذي ستغزو فيه روسيا أوكرانيا".وكان سوليفان قد حذر، الجمعة، من أن غزوا عسكريا روسيا لأوكرانيا، تتخلله حملة غارات جوية وهجوم خاطف، بات احتمالا فعليا خلال الأيام المقبلة، داعيا الأميركيين إلى مغادرة كييف خلال يومين.

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