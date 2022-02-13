2022/02/13 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الاحد، أن مخيم الهول السوري يضم ارهابيين ينتمون الى 15 جنسية اجنبية.

‏وقال المعموري في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "امريكا سعت منذ 5 سنوات الى بناء اكبر خزين بشري للمتطرفين في العالم عبر استغلال الاراضي السورية ولملمة فلول داعش الهاربة من العراق عقب تحرير مدنه وقراه لتنقذهم في نهاية المطاف من خلال بوابة مخيم الهول".

‏وأضاف المعموري، أن "الهول يضم ارهابيين ينتمون الى 15 جنسية اجنبية لكن الملفت بانه ولا دولة سعت لنقل رعاياها من المخيم لانها تدرك بانهم يحلمون بذور تطرف تهدد الامن والاستقرار وهذا ما دفعنا الى رفض عودة عوائل مخيم الهول السوري الى العراق منذ اشهر عدة".

‏وأشار الى أن "امريكا تمارس لعبة قذرة في الشرق الاوسط من خلال مخيم الهول السوري الذي هو اشبه ببرميل بارود يهدد امن كل الدول ومنها العراق لوجود اعداد تصل الى الالاف من الارهابيين وعوائلهم لافتا الى ان الهول لعنة خلقتها واشنطن من اجل استنزاف الدول وتهديد استقرارها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإرهابيون من 15 جنسية.. روايات مرعبة تخص مخيم الهول: لعبة "قذرة" من أمريكا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإرهابيون من 15 جنسية.. روايات مرعبة تخص مخيم الهول: لعبة "قذرة" من أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).