2022/02/13 | 20:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال النائب عن تحالف “السيادة” مشعان الجبوري، إن منصب رئاسة الجمهورية سيكون للديمقراطي مع كل ما جرى لمرشحه المستبعد هوشيار زيباري.وذكر الجبوري في لقاء متلفز، إن “قرار المحكمة الاتحادية جاء وفقاً لما قُدّم أمامه من وقائع”، مبيناً بالقول “لم استغرب القرار، وأخبرت الشركاء انه سيكون هكذا”.وأضاف الجبوري أن “الجو …

ظهرت المقالة ’التحالف الثلاثي’ يعلق على قرار استبعاد زيباري من سباق الرئاسة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’التحالف الثلاثي’ يعلق على قرار استبعاد زيباري من سباق الرئاسة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’التحالف الثلاثي’ يعلق على قرار استبعاد زيباري من سباق الرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).