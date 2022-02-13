رئيس اركان الجيش يؤكد على الدقة والحيادية في اختيار الطلاب المتقدمين للكلية العسكرية

2022/02/13 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله على الدقة والحيادية في اختيار الطلاب المتقدمين للكلية العسكرية .وذكر بيان لوزارة الدفاع , انه ضمن الزيارات المستمرة والمتابعة المباشرة للمقابلات التي جرت في الكلية العسكرية، حضر رئيس أركان الجيش اليوم السبت مقابلة الطلاب المتقدمين للدورة (112) الكلية العسكرية/الدفعة التاسعة لمحافظة (بغداد)، وكان في استقباله رئيس الأكاديمية العسكرية، وعميد وضباط ركن الكلية، وبحضور لجنة المقابلة.و أشرف يار الله بحسب البيان على آلية مقابلة الطلبة موصياً اللجنة بتوخي الدقة والحيادية في اختيار الطلاب، والاعتماد على المعايير العلمية واللياقة البدنية والنزاهة./انتهى2

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