2022/02/13 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت عن ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات بكمرك المنطقة الشمالية.وذكرت في بيان تم ضبط عبر مديرية كمرك المنطقة الشمالية متمثلة بقسم التحري و مكافحة التهريب( مفرزة كركوك ) (5) شاحنات محملة ( كاربونات الكالسيوم و حليب مجفف و مولدات كهرباء ) و مواد اخرى مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة .واضافت : تمت احالة جميع المخالفات الى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقها./انتهى3

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