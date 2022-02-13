2022/02/13 | 20:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات استباقية ضد روسيا بسبب أوكرانيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/13 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات استباقية ضد روسيا بسبب أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات استباقية ضد روسيا بسبب أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).