بفوز عصيب.. ليفربول متمسك بالمطاردة

2022/02/13 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر ليفربول في مطاردته لمانشستر سيتي، المتصدر، واستعاد فارق التسع نقاط، مع مباراة مؤجلة، بفوزه الصعب على بيرنلي 1-صفر في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إنكلترا، الأحد.

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