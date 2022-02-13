الحكم ببقاء الرئيس برهم صالح في منصبه حتى انتخاب من يخلفه

2022/02/13 | 20:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت المحكمة الاتحادية في العراق،

اليوم الأحد، إبقاء الرئيس برهم صالح في

منصبه.

وحسب قرار المحكمة، اليوم، فقد تقرر

بقاء برهم صالح في المنصب حتى انتخاب

خليفة له.

وقالت المحكمة إن قرارها صدر بالاتفاق

وأ

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