الصحة :تجهيز دوائر صحة ( ميسان ،السليمانية ،اربيل ) بعلاج الاورام

2022/02/13 | 20:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة انها باشرت بتجهيز

محافظات (،ميسان ، السليمانية ،اربيل )

بأدوية علاج الاورام السرطانية

بواوضحت الوزارة في بيان لها حصلت وكالة

نون الخبرية عليه اليوم الاحد 13/2/2022

انه وباشراف مبا

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