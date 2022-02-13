2022/02/13 | 20:49 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الصحة انها باشرت بتجهيز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة :تجهيز دوائر صحة ( ميسان ،السليمانية ،اربيل ) بعلاج الاورام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محافظات (،ميسان ، السليمانية ،اربيل )
بأدوية علاج الاورام السرطانية
بواوضحت الوزارة في بيان لها حصلت وكالة
نون الخبرية عليه اليوم الاحد 13/2/2022
انه وباشراف مبا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة :تجهيز دوائر صحة ( ميسان ،السليمانية ،اربيل ) بعلاج الاورام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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