وثيقة .. نائب يطالب بتخفيض راتبه وإعادة النظر بمصروفات مجلس النوّاب

2022/02/13 | 20:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب، امير كامل

المعموري، رئاسة مجلس النواب بتخفيض

راتبه الى الثلث او الربع حسب الطرق

القانونية.

ودعا في وثيقة رسمية الى تخفيض جميع

مصروفات مجلس النواب.

وجاء في الوثيقة:

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