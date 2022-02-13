المرور تشدد على منع سيارات الخصوصي من العمل كمركبات “أجرة”

2022/02/13 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أحصت مديرية المرور العامة، الأحد، عدد المخالفات اليومية لمركبات الخصوصي المزاولة لعمل سيارات الأجرة (التكسي)، فيما أشارت إلى أن العمل ما زال جارياً لتوفير متطلبات مشروع توحيد اللوحات المرورية.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، ان “العمل بقرار منع السيارات الخصوصي من العمل كسيارات آجرة سارٍ […]

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