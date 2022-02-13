تحذير جديد من المرور لسيارات الخصوصي التي تعمل كآجرة

2022/02/13 | 21:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احصت المرور عدد المخالفات اليومية لمركبات الخصوصي المزاولة لعمل سيارات الأجرة (التكسي).

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