جهاز مكافحة الإرهاب يصدر توضيحًا بشأن أنباء التعيينات على ملاكه

2022/02/13 | 21:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفى جهاز مكافحة الإرهاب، إطلاق تعيينات على ملاكه، داعيًا إلى الإبلاغ عن الاتصالات غير الموثوقة بشأن هذا الأمر.

وقال الجهاز في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تنتشر بين فترة وأخرى أخبار مزيفة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تعيينات على ملاك جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف، "يود الجهاز أن يلفت نظر المواطنين الكرام وخصوصًا شريحة الشباب منهم، بعدم التعامل أو الاستجابة لمثل هذه الصفحات والحسابات الوهمية والمزيفة التي تدعي انتسابها للجهاز وأن لا يعتمدوا سوى الصفحة الرسمية الموثقة للجهاز (جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ICTS) والتي تعتبر المصدر الرسمي الوحيد لكل البيانات التي تصدر عن الجهاز".

وأضاف أنه "لا علاقة له بما ينشر بباقي الصفحات وفي حال توفر التعيينات سوف نعلن عنها في هذه الصفحة مع نشر الضوابط في وقتها"، لافتًا إلى أنه "في حال الاتصال بكم هاتفيًا من مصادر غير موثوقة، نرجو أبلاغنا عن طريق إرسال الرسائل لهذه الصفحة أو الاتصال على الخط الساخن للجهاز (454) ليتسنى لنا اتخاذ اللازم".

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