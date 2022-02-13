في حال الغزو الروسي.. البنتاغون: جنودنا لن يقاتلوا في أوكرانيا

2022/02/13 | 21:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الناطق باسم “البنتاغون” جون كيربي، أن العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا لن يقاتلوا في حال الغزو الروسي لهذا البلد، ولن يقدموا حتى على إجلاء الأمريكيين من هناك.وقال في تصريح لقناة MSNBC التلفزيونية: “أوضح الرئيس جو بايدن أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا وأن استخدام القوات الأمريكية حتى لإجلاء المواطنين الأمريكيين من […]

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البنتاغون: جنودنا لن يقاتلوا في أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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