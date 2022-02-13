اميركا تخذل أوكرانيا وتعلن عدم مواجهة الجيش الروسي

2022/02/13 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جون كيربي، أن “العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا لن يقاتلوا في حال الغزو الروسي لهذا البلد”.وقال في تصريح لقناة MSNBC التلفزيونية: “أوضح الرئيس جو بايدن أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا وأن استخدام القوات الأمريكية حتى لإجلاء المواطنين الأمريكيين من هناك سيزيد من خطر سوء […]

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