2022/02/13 | 21:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلق ناديا “إشبيلية” الإسباني و”كريستال بالاس” الإنجليزي، رموزا مشفرة (عملات رقمية) تتيح للجماهير شراء الخدمات والتصويت على قرارات مثل لون قمصان الفريق.كما وافق “مانشستر يونايتد”، أكبر ناد في إنجلترا من حيث عدد المشجعين، أخيرا، على صفقة رعاية مع شركة “تيزوس” وهي شركة متخصصة في تقنية “بلوك تشين”، بحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”.مانشستر […]

ظهرت المقالة لمواجهة الأزمة المالية..



أندية كرة القدم الأوروبية تلجأ للعملات المشفرة أولاً على ايرث نيوز.

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