بعد الوصول تحوَّلَت إيركار إلى سيارةٍ رياضية، وكان يقودها زاجاك جنباً إلى جنبٍ مع مخترع السيارة، البروفيسور ستيفان كلاين، إلى وسط مدينة براتيسلافا، ولا تقتصر إيركار على المطارات، فبحسب زاجاك يمكن أن تقلع وتهبط من أيِّ مكانٍ طالما أن مالك العقار يعطي الإذن بذلك. السيارة تعمل بالوقود العادي يمكن للطراز الحالي السفر لمسافة تصل إلى 370 ميلاً (592 كيلومتراً)، والإبحار بسرعة 140 ميلاً في الساعة (224 كيلومتراً في الساعة). فيما تُشغَّل إيركار بواسطة محرِّك بي إم دبليو سعة 1.6 لتر، وتعمل بالوقود المبيع في أيِّة محطة وقود، كذلك فإن السيارة ذات الوضع المزدوج مجهزة أيضاً بمظلة باليستية في حالة وقوع حادث طارئ أو عطل في المحرك.
في حين يزن الموديل 1100 كيلوغرام وتتسع لشخصين.
وأخبر زاجاك موقع Business Insider الأمريكي أن الشركة تخطِّط لتقديم نموذجٍ بثلاثة مقاعد، بالإضافة إلى إصدارٍ برمائي من السيارة. نظراً إلى أن السيارة ذات الوضع المزدوج هي طائرة كاملة، فإن أي شخص يطير عليها سيحتاج إلى رخصة طيار.شروط الطيران الأوروبية وفقاً لزاجاك، تتوافق الشهادة مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية، مِمَّا يعني أنه يمكن أن تطير في أيِّ بلدٍ في الاتحاد الأوروبي، شريطة موافقة السلطات المحلية.
وقال زاجاك إن الشركة تتقدَّم حالياً بطلبٍ للحصول على موافقةٍ من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية. من جانبه قال زاجاك: "نخطط لتقديم خدمة سيارات الأجرة من إيركار"، مضيفاً أن الشركة تأمل في تشجيع حوالي 5% من المالكين الخاصين للطائرات الأمريكية الصغيرة، البالغ عددها 220 ألف، على التحوُّل إلى استخدام إيركار.
كذلك واعتماداً على عوامل مثل إلكترونيات الطيران- أنظمة التحكم الإلكترونية في الطيران المثبتة في الطائرة- سيكلف شراء إيركار ما بين 500 ألف ومليون دولار. كما قال زاجاك إن الشركة بدأت بالفعل في تلقي الطلبات من عملاءٍ "مختارين"، ومن المُتوقَّع أن تبدأ عمليات التسليم في أواخر العام المقبل 2023.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعرها يقارب "المليون دولار"!.. سيارة رياضية هجينة تتحول لطائرة بأقل من ثلاث دقائق!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعرها يقارب "المليون دولار"!.. سيارة رياضية هجينة تتحول لطائرة بأقل من ثلاث دقائق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).