سعرها يقارب

2022/02/13 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعةقال موقع Business Insider الأمريكي في تقرير نشره يوم السبت 12 فبراير/شباط 2022 إن السيارة الهجينة، التي يمكن أن تتحوَّل من سيارةٍ رياضية إلى طائرةٍ في أقل من ثلاث دقائق، أصبحت مُعتَمَدةً الآن للطيران في سلوفاكيا. إذ حصلت إيركار، التي طوَّرَتها شركة كلاين فيجين، على شهادة صلاحية للطيران من هيئة النقل السلوفاكية في يناير/كانون الثاني 2022 وجاءت الشهادة بعد 75 ساعة من الرحلات التجريبية، مع تنفيذ أكثر من 220 مرة إقلاع وهبوط. نموذج السيارة التجريبيفي حين يعمل فريقٌ مكوَّنٌ من ثمانية أشخاص على النموذج الأوَّليّ منذ العام 2017، وفقاً لمؤسِّس شركة كلاين فيجن، أنطون زاجاك، حيث عمل الفريق على مدار 100 ألف ساعة عمل. كذلك فقد أكملت سيارة إيركار أول رحلةٍ لها بين المدن في يونيو/حزيران من عام 2021 قادمةً من المطار الدولي في نيترا، سلوفاكيا، إلى المطار الدولي في براتيسلافا، في البلد نفسه واستغرقت الرحلة ما مجموعه 35 دقيقة.

بعد الوصول تحوَّلَت إيركار إلى سيارةٍ رياضية، وكان يقودها زاجاك جنباً إلى جنبٍ مع مخترع السيارة، البروفيسور ستيفان كلاين، إلى وسط مدينة براتيسلافا، ولا تقتصر إيركار على المطارات، فبحسب زاجاك يمكن أن تقلع وتهبط من أيِّ مكانٍ طالما أن مالك العقار يعطي الإذن بذلك. السيارة تعمل بالوقود العادي يمكن للطراز الحالي السفر لمسافة تصل إلى 370 ميلاً (592 كيلومتراً)، والإبحار بسرعة 140 ميلاً في الساعة (224 كيلومتراً في الساعة). فيما تُشغَّل إيركار بواسطة محرِّك بي إم دبليو سعة 1.6 لتر، وتعمل بالوقود المبيع في أيِّة محطة وقود، كذلك فإن السيارة ذات الوضع المزدوج مجهزة أيضاً بمظلة باليستية في حالة وقوع حادث طارئ أو عطل في المحرك.

في حين يزن الموديل 1100 كيلوغرام وتتسع لشخصين.



وأخبر زاجاك موقع Business Insider الأمريكي أن الشركة تخطِّط لتقديم نموذجٍ بثلاثة مقاعد، بالإضافة إلى إصدارٍ برمائي من السيارة. نظراً إلى أن السيارة ذات الوضع المزدوج هي طائرة كاملة، فإن أي شخص يطير عليها سيحتاج إلى رخصة طيار.شروط الطيران الأوروبية وفقاً لزاجاك، تتوافق الشهادة مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية، مِمَّا يعني أنه يمكن أن تطير في أيِّ بلدٍ في الاتحاد الأوروبي، شريطة موافقة السلطات المحلية.



وقال زاجاك إن الشركة تتقدَّم حالياً بطلبٍ للحصول على موافقةٍ من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية. من جانبه قال زاجاك: "نخطط لتقديم خدمة سيارات الأجرة من إيركار"، مضيفاً أن الشركة تأمل في تشجيع حوالي 5% من المالكين الخاصين للطائرات الأمريكية الصغيرة، البالغ عددها 220 ألف، على التحوُّل إلى استخدام إيركار.

كذلك واعتماداً على عوامل مثل إلكترونيات الطيران- أنظمة التحكم الإلكترونية في الطيران المثبتة في الطائرة- سيكلف شراء إيركار ما بين 500 ألف ومليون دولار. كما قال زاجاك إن الشركة بدأت بالفعل في تلقي الطلبات من عملاءٍ "مختارين"، ومن المُتوقَّع أن تبدأ عمليات التسليم في أواخر العام المقبل 2023.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعرها يقارب "المليون دولار"!.. سيارة رياضية هجينة تتحول لطائرة بأقل من ثلاث دقائق!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعرها يقارب "المليون دولار"!.. سيارة رياضية هجينة تتحول لطائرة بأقل من ثلاث دقائق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).