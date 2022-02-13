تهديد من التحالف لمستهدفيه بأربيل: لن نتردد بالدفاع عن أنفسنا بعد رصدكم!

2022/02/13 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد كشف مصدر في قوات التحالف الدولي الاستشارية في اربيل ، اليوم الاحد، عن اسقاط طائرة مسيرة من دون طيار مستهدفة قوات التحالف الدولي قادمة من الحدود الشرقية.بينما هدد التحالف مستهدفيه بحال تعرضه لأي هجوم.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم): "‏‎في وقت متأخر من ليلة الأمس ، رصدت أنظمة الرادار التابعة للدفاعات الجوية العراقية عدد من الطائرات المسيرة بدون طيار تحلق على ارتفاع منخفض ، تطير غربًا ، قادمة من منطقة الحدود الشرقية للعراق".واضاف المصدر انه "تم اسقاط واحدة من الطائرات ومازالت الجهود الاستخبارية مستمرة والمتابعة"، مشيرا الى انه "تم جلب الطائرة التي تم اسقاها والآن في الحجز ليتم رفع البصمات والبحث والتحليل".وافاد المصدر انه "لن يتم التسامح مع الهجمات ضد المنشآت العراقية والشعب العراقي ، ولن يتردد التحالف في الدفاع عن نفسه والقوات الشريكة ضد أي تهديد".

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