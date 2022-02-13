"أصداء من المستقبل" في مهرجان "أضواء الشارقة"

2022/02/13 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت فعاليات مهرجان "أضواء الشارقة 2022" تحت شعار "أصداء من المستقبل"، لتلقي الضوء على الهندسة والزخارف والنقوش في العمارة الإسلامية، وذلك في الفترة من 9 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري.

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