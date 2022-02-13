الديك والكلب - خليل الشيخة

2022/02/13 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_الشيخة بعد أن مل الكلب من التسكع في الشوارع وجد في صحيفة قرية خبيصة إعلاناً عن وظيفة حراسة وإدارة قطيع أغنام، فطار إلى المكتب ووضع طلبه أمام الأرنب مدير مكتب العطالة الإجتماعية.



أبتسم الأرنب لهذا الكلب الكادح الباحث عن عمل وقال له : كم أنا مسرور لروية الكائن المناسب في المكان المناسب، لكن مع كامل الأسف، فأن وظيفة الحارس هذه سبقك إليها كائن آخر.



فحزن الكلب وأسدل أذنية علامة على الخيبة.



ولما رأى الأرنب حا ......





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