ليل الاحتلال الأجنبي زائل - تاج السر عثمان

2022/02/13 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 اصبحت الثورة السودانية في فترتها الراهنة ثورة لتحرير البلاد من قوات الاحتلال الأجنبي ، فقد بات واضحا تمدد قوات الدعم السريع اقتصاديا وعسكريا ، وعودة الفلول بمليشياتهم وأجهزنهم القمعية والأمنية وعودة تمكينهم في الخدمة المدنية، وعودة الأموال التي نهبوها اليهم، وسيطرتهم علي الاعلام، فضلا عن قوات الحركات المسلحة التي شاركت في الانقلاب و كشفت تقارير الأمم المتحدة عن تمويلها من الإمارات عبر ق ......





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