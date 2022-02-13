2022/02/13 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة لولا شقيقي جواد ربما كنت آنا شخصا آخر، بأفكار أخرى وسيرة أخرى.



لكن جواد بما أجتمع فيه من خصال الذكاء الحاد والأستقامة والشجاعة، حول كوخنا الطيني الى منتدى لمناقشة أفكار جديدة، غريبة تماما عن ما كان سائدا في أسرتنا، ومحيطنا الأجتماعي الغارق في التخلف، وساعده في ذلك عاملان: الأول هو الأنقلاب العام في الحياة السياسية وأجواء الحريات الفكرية التي أعقبت الأشهر الأولى من الأنقلاب الذي أطاح بالملكية.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جواد الجواد * - عبدالله عطية شناوة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جواد الجواد * - عبدالله عطية شناوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).