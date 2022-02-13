حادث على ’طريق الموت’ يودي بحياة مدير تربية قضاء هيت بالأنبار (صورة)

2022/02/13 | 21:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لقي مدير قسم تربية قضاء هيت، بمحافظة الأنبار، عبد المنعم المحمدي، مصرعه، الأحد، جراء حادث سير على الطريق الرابط مع العاصمة بغداد.

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وافاد مراسل "ناس" (13 شباط 2022)، بأن "مدير قسم تربية قضاء هيت عبد المنعم المحمدي توفي اثر حادث سير على الطريق الرابط بين بغداد وقضاء هيت ".

هذا ويعاني طريق هيت - بغداد من تخسفات كبيرة، وشهد عددا من الحوادث خلال الفترة الماضية.

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