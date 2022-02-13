احفظوا كرامة المواطن

2022/02/13 | 21:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم مشكور

مرة أخرى، استعيدوا كرامة العراقي، قبل

أي حديث عن اصلاح.



العراق انسان قبل كل

شيء.



لا قيمة لأرضه ولا لموقعه ولا

لموارده إذا لم يكن إنسانه محفوظ

الكرامة والحقوق.



كل الدول التي تريد

ال

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