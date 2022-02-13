دراسة تكشف عن فيتامين يمكن أن يطيل العمر

2022/02/13 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… على الرغم من عدم ضمان حياة طويلة لأي شخص، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لزيادة احتمالات نجاحك.ويمكن أن يساعد الحفاظ على حياة اجتماعية نشطة، والحصول على بعض ضوء الشمس، والالتزام بجدول نوم مناسب لجسمك، على إطالة سنواتك الذهبية، كما يمكن أن تظل نشطا وتفعل ما تحتاج إلى القيام به […]

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