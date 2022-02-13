شرطة كربلاء تنفي رواية ’مُسيّرة الكرستال’

2022/02/13 | 21:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء نفت مديرية شرطة كربلاء والمنشآت، الاحد، ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي من خبر بعنوان “القوات الأمنية تصطاد طائرة مسيرة تحمل مادة الكرستال وحبوب الهلوسة في كربلاء”.وبينت المديرية أن الخبر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي (صفحة تلفزيون الشرقية).وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نحن في الوقت الذي …

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