مدرب منتخب الشباب يستدعي 4 محترفين جُدد

2022/02/13 | 21:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استدعى مدربُ منتخب الشباب، عماد محمد، أربعةَ لاعبين محترفين جُدد للتواجد مع المنتخبِ ضمن تحضيراته للاستحقاقاتِ المُقبلة.وقالَ محمد: إن أربعة لاعبين محترفين سيتواجدون في البطولةِ الرباعيّة التي من المؤمل أن يستضيفها العراقُ في الشهر المقبلِ في حال إكمال الإجراءات الإداريّة.وأضافَ: أن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمنتخبِ هم كلٌ من يوسف الإمام الذي […]

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